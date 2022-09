Backtester

Durch meinen Hintergrund in Automatisierung und Programmierung versuche ich Handelsstrategien zu 100% regelbasiert aufzubauen, sodass sie durch einen Code abbildbar sind. Damit lassen sich irrationale Trade-Entscheidungen komplett vermeiden. Trades werden dennoch manuell auf Plausibilität geprüft. Außerdem investiere ich nicht in einzelne Branchen sondern untersuche Einzelaktien aller Sektoren rein technisch. Damit lassen sich aussagekräftige Backtests erstellen, die Aufschluss über die Performance der Strategie in allen Marklagen gibt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre