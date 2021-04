Bastiinvest

Mein Interesse für betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Zusammenhänge haben mich vor einigen Jahren an den Aktienmarkt gebracht. Ich investiere hauptsächlich in Aktien, da ich diese Anlageklasse für das einzige Mittel halte um langristig Vermögen aufzubauen und finanziell unabhängig zu werden. Bei meinen Investmententscheidungen ist es mir vor allem wichtig, fundierte Aussagen bzgl. des Geschäftsmodells, der Qualität und der Zukunftsaussichten eines Unternehmens treffen zu können. Daher investiere ich insbesondere in den deutschen, amerikanischen und chinesischen Aktienmarkt, da hier meine Expertise liegt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre