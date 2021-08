Christian Berg

Erfahrung mit Wertpapieren: Langjährige Erfahrung durch Investieren seit Anfang meines Berufslebens. Im Laufe der Zeit habe ich sehr viel Literatur über konservatives Investieren in Aktien (darunter alle Klassiker von Howard Marks, Warren Buffet (Investorenbriefe), Peter Lynch, Max Otte, Philip Fischer, Ray Dalio uvm.), Wirtschaftstheorie/-Geschichte, einzelne Technologien, Psychologie, Geostrategie, Biographien und viele verwandte Themenfelder gelesen die meine Entscheidungen fundierter und näher an die Wahrheit bringen können. Wie bin zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind?: Interesse am Aufbau einer langfristigen Altersvorsorge bzw. der Traum der finanziellen Unabhängigkeit. Dies hat sich im Laufe der Zeit zu einer Leidenschaft entwickelt. Mein Studium im Bereich des Finanzwesen gab mir zudem auch theoretische Grundlagen und Verständnis bzgl. vieler Faktoren die Märkte oder einzelne Unternehmen beeinflussen. Meine Handelsideen werden nach einem gründlichen durchdachten Entscheidungsfindungsprozess und einer kritischen Selbstreflektion getroffen. Im Laufe der Zeit haben ich mir Prinzipien herausgearbeitet die zu einer kontinuierlichen Verbesserung meiner Entscheidungen führten. Verwendet werden Tools wie Bloomberg, Seeking Alpha Analysten und Geschäftsberichte. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre