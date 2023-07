Hallo, mein Name ist Oliver Beckmann und ich bin seit 1995 an der Börse aktiv, habe während dieser Zeit vieles ausprobiert und dabei auch z.T. deutliche Verluste verschmerzen müssen. Ich habe fast alle Fehler, die man an der Börse machen kann "mitgenommen". Wer kennt sie nicht? Gegen den vorherrschenden Trend gekauft und Verluste nicht rechtzeitig begrenzt, da man "eine Meinung hatte, die ja richtig sein muss", versucht, eine Zukunft vorherzusagen, die nicht vorhersagbar ist, sich regelmäßig über die z.T. deutlichen Kursreaktionen auf Unternehmensmeldungen gewundert und hier "die große Chance zum Einstieg gewittert ("die Aktie ist jetzt so stark gefallen, die muss jetzt ja wieder steigen"). Dies nur die größten und allseits bekannten Fehler, die mich eben auch Lehrgeld gekostet haben. Und dennoch habe ich nie von der Börse lassen können und eine ausgeprägte Leidenschaft entwickelt. Mit der Zeit habe ich dann aber "meine" zwei Kernstrategien entdeckt, mit denen ich mich wohl fühle: zum einen der kurz- bis mittelfristig basierte trend- und momentumbasierte Aktienhandel nach den Grundsätzen vom Mark Minervini und William O'Neil und zum anderen das langfristig angelegte Investieren in unterbewertete Unternehmen in Anlehnung an Warren Buffet. Diese beiden Ansätze sind strikt zu trennen, sonst macht man direkt den nächsten "beliebten" Fehler: man wird vom Händler zum Investor. Mir gelingt es inzwischen sehr gut, beides diszipliniert zu trennen. Und eines ist sowieso immer wichtig: zu wissen, das man nichts vorhersagen kann! Keiner (!!) kann die Entwicklung der Aktienmärkte prognostizieren. Ein Engagement am Aktienmarkt hat am Ende auch immer mit einem gewissen Grad an Spekulation zu tun. Daher ist ein ausgefeiltes Risikomanagement und Regelwerk von existenzieller Bedeutung. Auch diese Prinzipien habe ich mir über die Jahre angeeignet. Ich möchte hier über zwei Wikifolios beide Strategien abbilden: Zum einen das Wikifolio "Bergische Value Invest", welches in unterbewertete Unternehmen investiert und zum anderen das Wikifolio " Trendfreunde Long und Short", bei dem ein momentumbasierter Aktienhandel im Vordergrund der Strategie steht. mehr anzeigen

