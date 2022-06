Mathias Bleier

Ich bin seit ca. 7 Jahren an den Finanzmärkten tätig. Ich habe anfänglich primär Forex und Indizes gehandelt. Seit ungefähr 3 Jahren konzentriere ich mich auch auf das längerfristige Investieren und den Aktienhandel. Zum Wertpapierhandel bin ich über einen guten Freund gekommen und ich entwickelte danach schnell eine Leidenschaft für die Börse. Meinen persönlich größten Erfolg sehe ich darin, dass ich, im Gegensatz zu vielen anderen, niemals größere Verluste verarbeiten musste. Mir war schnell die Wichtigkeit des Risk-Money-Managements bewusst, und auch, dass es den ganz schnellen Erfolg an den Börsen nicht gibt. Die aktuelle Marktlage ist wohl einzigartig. Ich denke im Mai könnten noch die Bären am Ruder sein bzw. die Konsolidierung in den großen Indizes setzt sich noch etwas fort, bevor es dann in den kommenden Monaten den nächsten Aufwärtsschub geben könnte. Dies führe ich einerseits auf die aktuelle Fiskalpolitik der Zentralbanken zurück, andererseits auf die fehlenden Alternativen in der Geldanlage. Da die Börse immer die Zukunft handelt, spiegelt sie nicht die aktuelle Situation in der Realwirtschaft wieder. Ändert sich die Faktenlage (z.b. wird es auf absehbare Zeit kein Medikament bzw. eine Impfung gegen Covid-19 geben) werden die Bären schlagartig die Kontrolle übernehmen. Ich wende aktuell ca. 2-3 Stunden am Tag für die Entwicklung meiner Handelsideen, sowie die Analyse passender Aktien auf. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre