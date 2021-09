Mein Person: 22 Jahre Jung 5 Jahre an der Börse Ausgebildeter Banker und Bankfachwirt an der Frankfurt School of Managment Meine persönliche Strategie ist es unterbewertete Aktien zu finden die mir in den nächste Jahre eine Rendite >12% p.a. verschaffen. Dabei lege ich großen Wert auf eine Streuung und ich möchte auch keine zu große USA Lastigkeit. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre