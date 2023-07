Heiko Jagemann

Ich beschäftige mich seit ca. 2000 mit dem Thema Börse und bereits meine Erfahrungen Knockout-Zertifikaten, CFD, Anleihen und Aktien gemacht. Die letzten Jahre habe ich mich immer mehr mit dem Thema Value Investment und der Levermann Strategie beschäftigt. Ich bin zudem immer auf der Suchen nach neuen interessanten Strategien um hervorrangende Aktien zu finden. Ich halte Strategien und Bewertungsverfahren für deshalb sinnvoll, weil damit der Faktor Emotionen deutlich reduziert wird. Ich habe leider die schmerzliche (teure) Erfahrung gemacht, dass Emotionen und Gier ein ganz schlechter Ratgeber sind. Deshalb versuche ich mit klaren Regeln diese Faktoren zu minimieren. Natürlich gehört auch immer ein gewisser Menschenverstand noch zu jeder Kaufentscheidung dazu. Da ich mich mehr in Sektor des Value Investment bewege interessiert mich die kurzfristige Marklage eher weniger, Kursschwankungen werden eher ignoriert, da hier fundamentalen Gesichtspunkten langfristig in Unternehmen investiert wird, Ich bin in der Regel töglich unterwegs und habe meine Antennen immer auf Empfang. Die Portfolios werden in der Regel eher im Wochen oder Monats Rhythmus analysiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre