Andreas Kurzböck

Ausser Lean Hogs (CME) habe ich seit 1991 Wertpapiere aller Risikoklassen gehandelt. Etwas Finanzmathematik in der Schule, erste Aktienkäufe nach Prinzip kaufen und halten. Infoquelle war die Tageszeitung und der Bankberater. Internet kam erst 1995. Am Anfang folgte ich diversen Guru‘s, Börsenzeitschriften, Börsenforen, Charttechnik, Indikatoren, Wellenheinis,... mit entsprechenden Verlusten. Wie immer ist es entscheidend ein Konzept zu finden das zu einem Selbst und der jeweiligen Anlage passt. Erfahrung ist gut, wichtiger ist aber die Einsicht bezüglich der gemachten Fehleinschätzungen, dem nicht Erkennen von Entwicklungen, ignorieren von Warnsignalen, Trotzreaktionen, eigenen Inkonsequenzen. Diese Fehler wiederholen sich leider, insbesondere wenn die notwendige Distanz von der Gier aufgefressen wird. Der Markt ist wie immer zwischen Absturz und Hausse. Das Wikithema Gentherapie/Immuntherapie erfährt alle 2-3 Monate gröbere Trendwechsel. Diese sind aufzuspüren, as soon as possible, oder auszusitzen, oder durch das Diversifikationselement auszugleichen. Strategie ist ein überlegter Plan um ein Ziel zu erreichen. Ich verfolge mehr ein Konzept als eine Strategie oder gar ein System. Rahmenbedingungen ändern sich zu oft und zu schnell als das man mit einer Strategie sehr erfolgreich sein wird. Ein Satz zum Nachdenken: "Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the thimble“ Warren Buffett Die Gelegenheiten gibt es, nun ist der passende Eimer zu finden. mehr anzeigen

Benutzername: 4now