I am into investments for over 20 years now and I came into it as a profession. We are currently in a very exciting time with high volatility. This opens up undreamt-of opportunities, provided that investments are made with expertise and restraint. Low interest rates are sometimes very helpful. For this reason i spend quite some time every day on analyzes. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre