Bruno Klein

Seit meiner ersten Teilnahme am Sparkassen-Börsenspiel interessiere ich mich für die Börse. Seit meiner IT-Ausbildung bei einer großen deutschen Versicherung bin ich mit meinem eigenen Kapital an der Börse aktiv. Sehr gute IT-Kenntnisse, aber auch meine Ausbildung zum zertifizierten Projektleiter halfen mir genauso an der Börse weiter, wie planerisches Vorgehen, wirtschaftliches Verständnis und Budgetverantwortung. Meinen Growth-Anlagestil habe ich über Selbststudium über die Jahre immer weiterentwickelt. So investiere ich nicht mehr in Fonds, sondern nehme meine Aktienauswahl selbst in die Hand. Um Dritten meinen Aktienerfolg teilhaben zu lassen zu können, habe ich mich entschieden, meinen Handel im Rahmen eines wikifolios abzubilden. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre