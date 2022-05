Seit meiner Studienzeit der Volkswirtschaftslehre in den späten 1980ern beschäftige ich mich mit dem Thema Kapitalanlage in all seinen Facetten und inzwischen wohl auch fast allen erdenklichen Marktphasen. Vor allem die leidvollen Erfahrungen bei den größeren Börsencrashs in 2000 (Platzen der Dotcom-Blase) und 2008 (Hypothekenkrise) mit teils lang anhaltenden Drawdownphasen haben mich dazu bewogen, mich ein Stück weit weg von den klassischen Buy-and-Hold-Strategien und hin zu eher technisch-empirischen Handelsansätzen mittels Optionen, Zertifikaten oder Futures mit unterschiedlichsten Underlyings zu orientieren. Mein Ziel ist, durch die Kombination erfolgreicher, niedrig korrelierender Handelsansätze ein möglichst marktphasenunabhängiges Wachstum bei niedriger Volatilität zu erzielen und mich damit so weit wie möglich von den launischen Zyklen der großen Leitbörsen abzukoppeln. Ein ruhiger Schlaf ist Goldes wert. mehr anzeigen

