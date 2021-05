mehr anzeigen

Ich habe Politikwissenschaften studiert und investiere seit 15 Jahren in Aktien. Während meiner Zeit als Gymnasiallehrer habe ich viele Schüler im Bereich Wirtschaft unterrichtet und ins Abitur geführt. Besonders die Finanzkrise 2008 hat mich dazu veranlasst meine Anlagestrategie zu überdenken und mir ein Portfolio mit Unternehmen aufzubauen, die jede Krise überstehen. Zudem habe ich gelernt, dass es wichtig ist die Charttechnik zu beherrschen, um Marktkorrekturen, Bärenmärkte und Crashs frühzeitig zu erkennen und seine Verluste zu minimieren. Auf meinem Youtubekanal Business&Politics, dem mittlerweile mehrere tausend Abonnenten folgen veröffentliche ich jede Woche 2 Videos in denen ich meine Anlageideen präsentiere und dabei sowohl auf fundamentale Fakten und Zusammenhänge als auch auf die Charttechnik intensiv eingehe. Hier kannst du meinen Youtubekanal abonnieren: https://www.youtube.com/c/BusinessPolitics Um vor 10 Jahren einen Einstieg ins Traden zu finden, bin ich bei einem guten Freund für einige Monate in die Lehre gegangen. Dieser gute Freund hat das Traden auf sehr kostspieligen Tradingseminaren von Orkan Kujas, den für mich besten Trader Deutschlands, gelernt. Da mein Freund ein sehr gutes Verhältnis zu Orkan hatte, konnten wir uns bei Fragen sogar telefonisch an ihn wenden. Auf diese Weise konnte ich mir ein umfangreiches Wissen zum Thema Traden aneignen und wusste von Beginn an welche Analyseinstrumenten der beste Trader Deutschlands nutzt. Bei der Entwicklung meiner Anlagestrategie haben sowohl meine Kenntnisse beim Trading als auch die Anlagestrategien großer Fondsmanager wie Peter Lynch eine Rolle gespielt. So ist meine Anlagestrategie darauf ausgelegt das langfriste Investieren in Marktführer mit einer Trendfolgestrategie zu kombinieren. Sobald die Charttechnik mir Signale gibt, dass wichtige Trends gebrochen werden, wird die Positionsgröße verringert, um Verluste zu reduzieren. Anschließend wird antizyklisch wieder investiert. Auch hier spielt die Chartanalyse eine wichtige Rolle.