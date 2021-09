Seit mehreren Jahren investiere ich nun schon erfolgreich in Aktien. Anhand von Interesse an aktuellen Ereignissen und den daraus vermutlich resultierenden zukünftigen Ereignissen versuche ich immer die besten Aktien zu wählen welche langfristig gewinne erzielen. Da diese Strategie bis dato sehr erfolgreich verläuft berate ich nun etwaige Bekannte und Kollegen erfolgreich im Aktienhandel so dass diese auch von meiner Strategie profitieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre