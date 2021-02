Mein Name ist Clemens Beißer. Seit bereits 5 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Wertpapiere. Da das Thema Geldanlage in meinem Elternhaus immer wieder relevant war, habe ich mich selbst früh damit auseinandergesetzt und dementsprechend angefangen Fonds und ETFs zu besparen. Im Rahmen meines dualen Studiums der BWL mit Fokus auf Banken und Finanzdienstleistungen an der DHBW Ravensburg habe ich mein Interesse an Wertpapieren mit wissenschaftlichen Theorien in der Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und weiteren Teilbereichen der Wirtschaftswissenschaften verbunden. In meiner Bachelorarbeit bin ich mit Hilfe eines selbst entwickelten DCF-Modells der Frage nachgegangen, ob die Adidas AG fair bewertet ist (Note 1,5). Mittlerweile habe ich mir selbst ein Aktienportfolio aufgebaut, das im Jahr 2020 trotz Corona-Krise eine Performance von knapp 18 % erzielt hat. Im Anschluss meines Studiums bin ich bei einer Regionalbank ins Controlling eingestiegen. Hierbei bin ich zwar zum einen für das Risikocontrolling als auch die regulatorischen Anforderungen zuständig, allerdings ist auch das Thema Eigenanlagen im Controlling angesiedelt. Das ist der Grund, warum ich auch vermehrt mit dem Thema Anleihen in Berührung gekommen bin. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre