Erstes Wertpapiergeschäft vor ca. 25 Jahren – seit 5 Jahren als täglich betriebenes Hobby. Grundsätzlich teile ich die Einschätzung, dass guter Index wie beispielsweise der S&P 500 über einen Zeitraum von >10 Jahren kaum zu schlagen ist. Daher interessiere ich mich für Superinvestoren/Wale, die den S&P 500 schlagen bzw. in ihrer aktiven Zeit geschlagen haben. Das Interesse in diesem Bereich umfasst quasi alles – von den SEC-Einreichungen über Investorenbriefe bis hin zu den Geschichten hinter den Anlagestrategien. Offenlegung gemäß §34b WpHG: Es kann vorkommen – bzw. ist zu erwarten, dass ich selbst in meinen Wikifolios sowie den enthaltenen Positionen investiert bin. mehr anzeigen

