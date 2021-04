Mein Name ist Christian Fröhlig und ich verfüge über beinahe 20 Jahre Börsenerfahrung. Börsenlegenden wie Warren Buffet, Peter Lynch und William O`Neil haben mich inspiriert und mich zu der Überzeugung gebracht, dass ein Mix aus Qualität und Wachstumsaktien langfristig Erfolg verspricht. Meine Strategie setzt auf Qualitäts- und Wachstumsaktien im Universum USA. Bei meiner Auswahl der Qualitätsaktien achte ich auf eine faire Bewertung, nachhaltige und solide Geschäftsmodelle mit entsprechenden Burggraben. Des Weiteren sollten die Unternehmen über einen geringen Verschuldungsgrad mit stabilen Gewinnmargen verfügen. Bei Wachstumsaktien suche ich nach den Stars von morgen, indem ich gezielt nach Unternehmen suche, die noch ganz am Anfang ihrer Wachstumsstory stehen. Dabei lege ich Wert auf ein bereits sichtbar vorhandenes stabiles Wachstum mit ersten Gewinnen und niedrigem KUV. Idealerweise stehen diese Unternehmen gleichzeitig vor einer Neubewertung aufgrund aktueller gesellschaftlicher Trends oder politischen Entwicklungen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird quartalsweise überprüft und bei Bedarf umgeschichtet. In einem weiteren spekulativeren Wikifolio setze ich auf die Strategie von Peter Lynch und befinde mich auf der Suche nach potentiellen Tenbagger Kandidaten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre