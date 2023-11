Chartdesigner

Meine erste Aktie kaufte ich schon als Jugendlicher und das war bereits vor mehr als 30 Jahren! In meinem weiteren Leben hat mich die Börse immer fasziniert und nie mehr losgelassen! Mittlerweile habe ich also einiges an Markterfahrung angesammelt. Denn nach meinem Studium habe ich mich dann auch professionell mit dem Thema Vermögensverwaltung und Vermögensaufbau beschäftigt. Im Zuge dessen arbeitete ich sehr erfolgreich als Fondsmanager über mehr als 15 Jahre bei einem Asset Manager in Frankfurt am Main. Als Aktienfondsmanager für europäische und globale Aktien managte ich dort zusammen mit meinem Team Kundengelder in Milliardenhöhe und vermehrte das Kapital für private als auch für institutionelle Kunden. Nach meinem erfolgreichen Ausstieg beschäftige ich mich aktuell hauptsächlich mit einigen selbstständigen Projekten und mit der Verwaltung meines eigenen Vermögens. In diesem Zusammenhang möchte ich hier gerne nach und nach Teile meiner Investment-und Trading-Strategie für interessierte Anleger vorstellen. Mein Expertise Schwerpunkt sind dabei internationale Wachstumsaktien, Cryptowährungen, Global Makro und Technische Analyse. mehr anzeigen

