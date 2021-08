Ich handle seit rund 20 Jahren mit Aktien und habe in den letzten 5 Jahre begonnen mich intensiver damit zu beschäftigen. Ich versuche mich hierbei auf werthaltige Unternehmen in Wachstums- bzw. Zukunftsbranchen zu fokussieren, deren Zielsetzung ich teile und deren Bewertung realistisch ist. Ich investiere hauptsächlich in deutsche Unternehmen. Ich sehe die Weltwirtschaft aktuell von einer langfristigen post-Corona Wachstumsphase mit massiven Umwälzungen im Bereich Digitalisierung, Mobilität und Energieerzeugung. Dies versuche ich durch meine Investitionen umzusetzen. Spekulative Werte mit zu hohen Umsatz- bzw. KGV Multiples vermeide ich bewusst, wobei ich durchaus marktführende Unternehmen mit höheren Multiples akzeptiere. Ich sehe in interessanten Bereichen hohen Überbewertungen (z.B. H2) und investiere hier daher nicht. Ich erwarte kurzfristig bis mittelfristig durchaus (gesunde) Marktkorrekturen z.B. bedingt durch Inflationsängste und steigende Rohstoffpreise, jedoch sehe ich kein allgemeines Crashpotential. Meine besten Investitionen der letzten 2 Jahre waren 3U, Post, Biontech, Varta, Einhell. Ich beschäftige mich täglich max. 30-60 min mit meinen Aktieninvestitionen. mehr anzeigen

