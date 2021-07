Christian Wunderle

Nach der Finanzkrise 08/09 entschloss ich mich mit noch recht jungen Jahren am Kapitalmarkt teilzunehmen. Nach diversen Büchern von u.a. Andre Kostolany hatte ich in der damaligen Marktphase recht schnelle Erfolge. Ich betreibe bis heute eine Buy and Hold Strategie. Jedoch trenne ich mich auch wieder von einigen Unternehmen, wenn der "total Return" in der Vergangenheit schlechter als der des Gesamtmarktes war. In den vergangenen Jahren befasste ich mich mehr und mehr mit Kennzahlen und richtete mein Depot nach Unternehmen mit hohen stabilen Cashlows und hohem Umsatzwachstum aus. Als Folge dessen landen dann in der Regel die jeweiligen Marktführer und "besten Aktien" der entsprechenden Branche im Depot. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität