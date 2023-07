Als Strategieverantwortlicher und Marktanalyst in der der Automobilzulieferindustrie bin ich insbesondere spezialisiert auf Nutzfahrzeugtechnologie u.a. mit Fokus auf "New Technologies", wie E-Mobility oder Autonomes Fahren. Als M.Sc. in Business Administration liegen meine Stärken in der betriebswirtschaftlichen Analyse, wobei mein Beschäftigungsfeld die tägliche Auseinandersetzung mit Technik-Aspekten mit sich bringt, weshalb ich mich als All-Rounder bezeichnen würde. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre