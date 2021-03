Hallo, mein Name ist Christian Kunert und das ist mein Wikifolio-Traderprofil. Meine Anlagestrategie lässt sich am besten mit den bekannten Worten des Starinvestors Warren Buffett erklären: "Price is what you pay. Value is what you get." - Warren Buffett Entgegen der herrschenden Meinung von Börsianern und Privatanlegern gehen hohe Renditen nicht immer mit hohem Risiko einher. Ich würde sogar das Gegenteil behaupten: Je höher die zu erwartende Rendite, desto geringer das Risiko. Hat man die Gelegenheit ein fantastisches Unternehmen für 30 % des zugrundeliegenden Wertes zu kaufen, so bietet dies sowohl ein enormes Renditepotential als auch gleichzeitig nachezu Risikofreiheit. Ein überspitztes Beispiel: Hätte man die Gelegenheit die Apple-Aktie zu einem Preis von 5 € je Aktie zu kaufen, so steigt durch den geringen Preis zum einen die realisierbare Gesamtrendite. Gleichzeitig sinkt durch den geringen Preis, im Verhältnis zur Ertragskraft des Unternehmens, das Risiko, dass der Markt das Unternehmen noch günstiger bewertet. Je höher die Differenz zwischen Preis und tatsächlichem Wert, desto größer die Warscheinlichkeit, dass der Markt die Fehlbewertung erkennt und sich der Preis anpasst. Meine Anlagestrategie ist die Suche nach eben diesen Bewertungsmissständen. Auf diesem Prinzip sind sämtliche meiner Portfolios aufgebaut. Unabhängig von der Anlagestrategie, die in meinen einzelnen Portfolios verfolgt werden, muss jedes Unternehmen für den gezahlten Preis zumindest einen fairen, inneren Wert bieten können. Um ein Unternehmen bewerten zu können bedarf es ein enormes Wissen über sämtliche Angelegenheiten, die das Unternehmen betreffen. Dies beinhaltet fundamentale Kennzahlen, das Geschäftsmodell, Management, Konkurrenten und potentielle Mitbewerber, Wettbewerbsvorteile und deren Beständigkeit, Investitionsmöglichkeiten und noch vieles mehr. Daher ist es meiner Meinung nach wesentlich, verschiedene Informationsquellen zu nutzen, um ein vollständiges Bild vom zu bewertenden Unternehmen zeichnen zu können. Dies beginnt beim Studium von Geschäfts- und Quartalsberichten, über Gespräche mit Kunden und Angestellten, der Überprüfung von Produkten und Dienstleistungen, der Verfolgung von Managemententscheidungen bis hin zur Einbeziehung von Kritikern, ehemaligen Mitarbeitern und ganz wichtig, Mitbewerbern. Mit meinem Wikifolio-Traderprofil möchte ich nach außen tragen, dass eine Investitionsentscheidung nur sehr sorgfältig und nach Abwägung aller relevanten Umstände treffe. . Disclaimer: In den Werten meiner Portfolios bin ich in der Regel auch privat investiert. Hinweis nach § 34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelten Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Verfasser übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch die Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Verfasser weist darauf hin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre