Olaf Siegel

Vor gut fünf Jahren habe ich spontan ein Aktiendepot eröffnet und einen größeren Teil meines verfügbaren Kapitals in Aktien von Tesla, Apple und Microsoft angelegt. Ich freue mich seitdem über eine durchschnittliche Wertentwicklung p.a. von 72,6 % meines Top-Trios. Die besten Erfahrungen beim Investieren habe ich bislang mit Momentum-Handelsstrategien gemacht und fühle mich auch aktuell wohl damit. Neben Investments in Wertpapiere setze ich seit dem letzten Jahr verstärkt auf CFD-Trading. Dass beim Daytrading für einen nachhaltigen Erfolg teilweise andere Kriterien als beim Investieren wichtig sind, habe ich erst lernen müssen. Inzwischen entwickelt sich auch mein Tradingkonto erfreulicherweise stetig aufwärts. _______________________________ Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.ls-tc.de, www.ls-d.ch und www.wikifolio.com hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. mehr anzeigen

