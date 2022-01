CopaInvest

Seit den Zeiten des neuen Marktes bin ich an den Börsen aktiv. In all den Jahren habe ich gelernt die sich bietenden Chancen aggressiv zu nutzen ohne dabei die Absicherung außer Acht zu lassen. Dazu nutze ich eine Auswahl an Aktien, Derivaten und Wikifolios. Ziel ist immer die maximale Performance bei umsichtiger Risikoabwägung. In meinem Wikifolio finden sich meist Werte, in die ich auch persönlich investiert bin. Eine genauere Beschreibung unterlasse ich bewusst. Gekauft wird was Gewinn verspricht. Auch mit holländischen Tulpenzwiebeln konnte man einst reich werden. Alles zu seiner Zeit. Zur Absicherung dient neben geeigneten Instrumenten die Steuerung der Cashquote. Ein Gesamtinvestment von 100% ist ebenso unwahrscheinlich wie das von 0%. Persönlich bin ich auch in Crypto Assets investiert, schließe diese aber für mein Wikifolio aus. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre