CrossAsset

Langjähriger Trader mit über 20-jähriger Erfahrung in den Finanzmärkten in allen Asset-Klassen. Wertpapierhandel war schon früh von grossem Interesse. Mit dem Alter von 16 Jahren im Jahr 1995 handelte ich bereits die ersten Optionen an der EUREX (damals SOFFEX). Grosse Trading-Erfolge im Beruf als Hedge Fund Manager im Bereich von Derivat-Strategien und anderen alternativen Investment-Strategien, welche bei steigenden wie auch bei fallenden Märkten und schwierigen Marktlagen zum Tragen kommen. Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Ende der weltweiten Lockdowns sowie Materialengpässe in verschiedenen Sektoren führen in letzter Zeit zu höheren Inflationsraten. Obwohl verschiedene Experten davon ausgehen, dass dies nur Sondereffekte und von kurzer Dauer sind und sich die Lage schnell wieder normalisieren sollte, haben wir verschiedene Indikatoren die uns Anzeichen geben, dass wir uns auf länger anhaltend hohe Inflationsraten einstellen müssen. Die Nationalbanken haben soviel Geld wie noch nie in den Markt reingepumpt und Sie haben praktisch keine Mittel, die Inflation mit höheren Zinsen zu bremsen, da dies die wackelige Wachstumslage sofort in eine erneute Schieflage bringen würde. Wir stellen uns auf länger anhaltende hohe Inflationsraten ein und stellen ein Portfolio zusammen, welches durch höhere Inflationsraten profitieren soll und höhere Renditen erwirtschaften wird. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre