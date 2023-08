dannyffmtrading

Es hat mich schon immer interessiert was an der Börse passiert. Allerdings habe ich den Einstieg in die Materie verhältnismäßig etwas spät im Alter von c.a. 30 Jahren gefunden. Meinen beruflichen Werdegang startete ich nach meinem BWL Studium im Finanzsektor im Asset Management von offenen Immobilien Spezialfonds, dort hatte ich mich mit Bewertung und Analyse von Immobilienbeteiligungen beschäftigt. Im laufe der Zeit hat mich die Asset Klasse Wertpapiere immer mehr interessiert, und so hatte ich mich beschlossen meinen Beruf in diesen Bereich zu verlagern. 2014 startete ich dann als Portfolio Analyst im Reporting im Asset Management (Equity, Fixed Income, etc...) in Frankfurt. Neben meinem Beruf begann ich auch das CFA Programm, (Chartered Financial Analyst) das ich in 2017 absolvierte. Im CFA Programm konnte ich mich mit allen relevanten Bewertungsmodellen in allen Asset Klassen (Equity, Fixed Income, Derivatives, Real Estate) vertraut machen und lernen wie man sie im Portfolio Management Kontext anwendet. Angefacht durch die ganze vermittelte Theorie begann ich auch selbst erste Erfahrungen als Investor zu sammeln. Zuerst investierte ich in ETFs, sehr bald jedoch kamen auch einzelne Aktien dazu. Ziemlich schnell begann ich mich auch mit kurzfristigen Chancen an der Börse auseinanderzusetzen und fand so meinen Einstieg in das Trading. In meinem Tradingansatz handele ich oft intraday basierend auf Newsimpulsen, beschäftige mich jedoch auch mit mittelfristigen Tradeideen (mehrere Wochen bis Monate) und habe je nach Marktlage einige Swingtrades laufen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre