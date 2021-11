Ich bin Berater und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Aktien. Bei meinen Depots verfolge ich seit langem eine meines Erachtens erfolgreiche langfristige Strategie, bei der ich (nach meiner Einschätzung) unterbewertete Aktien recherchiere und in diese investiere. Außerdem bin ich regelmäßig auf der Recherche nach sogenannten Sondersituationen. Mit dieser Strategie habe ich über ein Jahrzehnt zweistellige Renditen p.a. Ca. 30% erzielt. Wikifolio bietet Investoren bislang eine ungeahnte Transparenz. Alle Trades sind nachvollziehbar und öffentlich. Trader müssen zeigen, dass Sie dauerhaft gewinnbringend handeln. Keine geschönten Statistiken, keine Anlage-Black-Box. etc. Das hat mich fasziniert und überzeugt hier öffentlich meine Trades zu teilen. Meine Anlage-Schwerpunkte liegen nur auf deutsche Aktien. Die fundamentalen Daten und die hinter den Aktien steckenden Unternehmen haben einen wesentlich größeren Wert für mich. Da ich in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert bin, steht unter anderem auch das Thema Verlustbegrenzung ganz oben. Mein Anlagehorizont basiert daher mittel bzw. langfristig. Durch meine Investmentstrategie ziele ich auf eine hohe zweistellige Rendite ab. Zu Börsenaufschwüngen wird dieser Wert wesentlich höher und zu Krisenzeiten etwas geringer ausfallen. Ich lege einen großen Wert auf Transparenz und schreibe somit immer aktuelle Kommentare zu meinen Positionen und Marktansichten. Viele Grüße Daniel Müller mehr anzeigen

