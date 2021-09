Meine Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten beläuft sich mittlerweile auf einen Zeitraum über 11 Jahre. Meine hohe Affinität für die Wertpapiermärkte wurde hauptsächlich durch Bücher von Warren Buffett, Benjamin Graham und John J. Murphy beeinflusst. Durch die kontinuierliche Entwicklung meiner Fähigkeiten versuche ich, das erlernte Wissen in meine Handelsaktivitäten einfließen zu lassen und meinen Handelsstil dabei stetig zu verbessern. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

