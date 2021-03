DarkKnight

Der Handel mit Wertpapieren interessiert mich schon seit ich ca. 15 Jahre alt bin. Dieses Interesse könnte ich durch mehrere Seminare und Zertifikate vertiefen und schließlich mit einem Finanzstudium abrunden. Erfahrung bringe ich in den Bereichen Aktien, Rohstoffe, ETF´s, Fonds, Options- und Zertifikatshandel und dem Devisenhandel mit. Durch eine zusätzliche Ausbildung im Industriesektor bringe ich zusätzlich viel technisches Know How mit um Industrieunternehmen perfekt zu bewerten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre