Ich habe seit über 10 Jahren Aktien in diversen bekannten Firmen wie z.B. Tesla oder Microsoft. Mit Tesla konnte ich bereits einige gute Gewinne erzielen da Ich diese schon sehr früh gekauft habe. Ich selbst bin Softwareentwickler in der AI/Tech Branche und habe daher ein sehr Umfangreiches Fachwissen über den gesamten Bereich. Mein Hauptinteresse aktuell ist die kleineren Firmen finden die keiner auf dem Schirm hat die aber sehr stark am Gewinn der großen Beteiligt sind. Nvidia boomt zur Zeit auf Grund der Nachfrage nach Grafikkarten für Language Models. Jedoch ist viel weniger bekannt das dadurch auch die Zulieferer stark wachsen. Z.B. Ideanomics. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre