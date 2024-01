Das Portfolio ist eine Sammlung von sorgfältig ausgewählten Aktien, die auf einer Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse basieren. Mit über 5 Jahren Erfahrung an der Börse habe ich eine tiefgreifende Kenntnis des Marktes und der verschiedenen Handelsstrategien entwickelt, die ihn zu einem erfolgreichen Investor machen. Die Handelsstrategie basiert auf umfangreicher Forschung und Analyse, die es ihm ermöglicht, die besten Unternehmen in verschiedenen Branchen und Sektoren zu identifizieren. Ich nutzte sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren, um Unternehmen zu bewerten und ihre Wachstumsaussichten zu prognostizieren. Zusätzlich zur fundamentalen Analyse nutze ich auch die technische Analyse, um Markttrends und Handelssignale zu identifizieren. Durch die Kombination von Fundamentaldaten und technischer Analyse bin ich in der Lage, Marktineffizienzen zu erkennen und profitabel zu nutzen. Insgesamt zeichnet sich das Portfolio durch eine disziplinierte, gut recherchierte und auf eine breite Analyse basierende Handelsstrategie aus, die ihm dabei hilft, langfristig starke Renditen zu erzielen. Risikohinweis / Disclaimer: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte und Derivate, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ergänzend weise ich daraufhin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halten und auch jederzeit auflösen kann. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre