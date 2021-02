Eigentlich halte ich Wertpapiere seit 1990. Mein Vater hat mir die Welt der Börse etwas näher gebracht. Ich habe dann immer mal wieder auf Meldungen von Unternehmen gesetzt, deren Papiere gekauft und erstmal eine ordentliche Rendite erzielt, oftmals jedoch den richtigen Verkaufszeitpunkt verpasst. Dann habe ich begonnen mir ein paar Börsenbriefen zu abonnieren, auch hier funktionierte die Hälfte der 'Empfehlungen die andere Hälfte funktionierte nicht so gut, also am Ende auch wieder nicht die erhofften Erträge. Hinzu kommt das ständige Überwachen des eigenen Portfolios, das wurde mir und meinem Umfeld zu anstrengend. Daher freute es mich die Plattform wikifolio kennen zu lernen. Man sieht genau welcher Trader wie lange im Geschäft ist und welche Erfolge erzielt wurden. Die meisten Trader können das VIEL besser als ich und daher hänge ich mich gerne an deren Expertise. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre