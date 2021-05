Deretwasandre

Über mein Studium mit Schwerpunkt Controlling und Finanzmanagement bin ich zur Börse gekommen, an der ich nun seit 5 Jahren aktiv bin. Von Anfang an habe ich mich für Dividendenstrategien interessiert, da ein stetiger Kapitalfluss ein positives Gefühl bei mir auslöst, da es einen spürbaren erfolg darstellt. Über die Zeit habe ich mich zusätzlich mit dem Value Investing à la Benjamin Graham und Warren Buffet beschäftigt. So kam ich dazu beide Investmentideen miteinander zu verknüpfen, indem ich im Bereich der Dividendenaktien nach unterbewerteten Titeln zu suchen, um dadurch eine bessere Ausgangslage für die Dividendenstrategie zu schaffen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre