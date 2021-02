Günter Fröhlich

Welcher Laie wird wohl je verstehen, dass der Verkäufer der Verkaufsoption bei Ausübung der Verkaufsoption bei Ausübung der Verkaufsoption durch den Käufer der Verkaufsoption der Käufer der von dem Käufer der Verkaufsoption verkauften Wertpapiere ist? Serge Demoliere Ich selbst bin schon seit mehr als zehn Jahren an der Börse privat aktiv. Spezialisiert habe ich mich über die Jahre auf Hebelprodukte, Zertifikate und Anlageprodukte rund um das Thema Finanzmarkt. Neben den Standard Anlageprodukten handel ich auch Knock-out-Produkte, die in meinen Augen kein Teufelszeug sind sondern genau das richtige Werkzeug für erfahrende aktive Trader sind. Nun kann ich heute doch sagen ich setze meine Orders gezielt an bestimmten Marken anhand von meinen Handelsentscheidungen und Erfahrungen in den Märkten und versuche eventuelle Verluste zu begrenzen um in einer richtigen Handelsentscheidung möglichst viel Gewinn einzufahren. Es kann vorkommen, dass ich einzelne Positionen aus meinen Wikifolios zum Teil auch selber im privaten Depot handel oder beabsichtige zu handel. mehr anzeigen

