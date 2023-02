Metehan Sen

Ich bin ein passionierter Investor der in Aktien investiert hauptsächlich mit dem Fokus auf digitale Disruption insbesondere basierend auf künstlicher Intelligenz ( artificial intelligence) Ich habe mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Aktienanalyse und die Aktienauswahl für das Wikifolio basiert auf streng fundamentalen und analytischen Kriterien und es wird darauf geachtet das die Unternehmen in ihrem Sektor zu den Standardsetzern gehören. Ziel ist es nachhaltig und stetig am Unternehmenserfolg teilzuhaben. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität