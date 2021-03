Ich habe 2016 begonnen mein privates Vermögen zu investieren und bin seit 2017 auch beruflich in der Finanzbranche aktiv. Unter anderem war ich im Sales & Analytics Bereich bei Bloomberg in London tätig sowie in mehreren Stationen bei der UBS in Hamburg und Frankfurt. Derzeit arbeite ich im Global Family Office der UBS SE in Frankfurt und berate dort primär institutionelle Kunden. Nach mehreren Jahren bei der UBS werde ich das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen und nach London zur Berenberg Bank wechseln. Mit diesem Wikifolio möchte ich gerne meine persönliche Einschätzung unserer Zukunft mit Ihnen teilen und ein gemeinsames Kapitalwachstum erreichen. Die in diesem Wikifolio repräsentierte Markteinschätzung beruht ausschließlich auf meiner persönlichen Meinung und steht in keiner Verbindung zur UBS oder zu anderen Unternehmen mit welchen ich Ihn Verbindung stehe. Ich freue mich auf eine gemeinsame und bereichernde Zukunft und stehe Ihnen bei Rückfragen natürlich jederzeit zur Verfügung. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre