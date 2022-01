Mein Name ist Daniel (35) und ich bin seit 2005 an der Börse aktiv. Ich handele Aktien, ETFs/Fonds und verschiedene Typen von Derivaten. Aus meiner Sicht werden Qualitätsaktien stets nachgefragt und insbesondere in schwachen Börsenphasen geben sie relative Sicherheit im Vergleich zum Gesamtmarkt. Sofern die Rahmenbedingungen stimmen, sehe ich Qualitätsaktien auch als eine gute Basis für den Einsatz von Hebelprodukten. Meine Anlagestrategien habe ich über die Jahre immer weiter verfeinert und Regelwerke geschaffen, die mich in den verschiedenen Marktphasen begleiten. Zur Analyse und Auswahl der Titel nutze ich sowohl historische Daten als auch Zukunftserwartungen der Unternehmen und des Marktes. Beim Auswerten von fundamentalen und technischen Kennzahlen sowie beim Timing von Ein- und Ausstiegen unterstützen mich selbstentwickelte Tools. Mit diesem Setting kombiniere ich zwei Leidenschaften: Börse und Informatik. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre