Dietmar Breihof

Liebe Anleger, ich bin seit der Dot-Com Blase an der Börse aktiv. Habe drei der größten Crashs miterlebt und jedes Mal viel aus den Crash gelernt mit dem Ergebnis, dass ich auf komplexe Situationen an der Börse flexibel reagieren kann, um eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Eine meiner frühen Erkenntnisse war, dass man nicht blind in den Aktienmarkt gehen darf. Ich fing früh mit Intraday-Trading im Jahr 1999 und merkte schnell, dass ich viel zu wenig Ahnung hatte, denn die BigBoys zogen mir die Hose aus. Ich recherchierte und fand Trader-Literatur aus den Staaten. Ich bestellte mir die Din A4 Bänder á 250DM. Insgesamt 1000 DM. Viel Geld für einen Studenten damals. Ich lernte viel über Candle Sticks, Ross Hooks, Marktzyklen usw. Ausgestattet mit diesem Wissen, war alles plötzlich nicht mehr so kompliziert. Aber die Komplexität an der Börse ist seither immer mehr gestiegen. Durch meine jahrzehntelange Erfahrung bin ich nun auch in der Lage so komplexe Situationen, wie wir sie seit 2018 an der Börse haben, zu überstehen. So habe ich im Februar 2018 ein Experiment mit einem Geschäftsfreund durchführt. Er hat einen 6 stelligen Betrag in einen MCSI World ETF investiert und ich den gleichen Betrag in Aktien angelegt. Ergebnis Stand Mail 2020. ETF +11% Meine Aktienauswahl: +27% Dieses Ergebnis ist auch für mich interessant. Denn ich scheue mich nicht objektive Vergleiche herzustellen. Um meine Kompetenz weiters unter Beweis zu stellen habe ich am 04.04.2020 ein wikifolio erstellt. Ergebnis nach 5 Wochen +28%. Dieses wikifolio habe aber wieder eingestellt, da es nicht investierbar gemacht werden konnte. Als dritter Kompetenznachweis kann man den Erfolg meiner Premium Member meines kostenplichtiges Abonnements angesehen werden, wo manch einer meiner Member gar 45% Gewinn erzielt hat. So viel zu meinem Kompetenznachweis. Ich fing übrigens erst wieder vor drei Jahren intensiv mit Traden an. Zum einen, weil mein Unternehmen mich nicht mehr so viel braucht, da es praktisch auf Autopilot läuft, dank eines tollen Teams. Zum anderen, hatte ich auch plötzlich viel mehr Zeit, weil meine Kinder das Haus verlassen hatten. Ich habe 2018 und 2019 die Marktab-/aufschwünge rechtzeitig erkannt. War im November 2019 wieder sehr schnell im Markt aktiv mit 150% Investitionsgrad. Und am 20. Februar erkannte ich, dass etwas faul war im Markt. Mein Prozess hat mich und meine Abonnenten dann vor dem Jahrhundert-Crash bewahrt. Am zweiten Tag des Crashs waren wir schon bei 80% Cash-Quote. Meine Gedanken zu dem Marktgeschehen kann man in diversen Facebook-Gruppen, wie z.B. https://www.facebook.com/groups/StockMarketWizard/ verfolgen oder in meinem Blog didis-charts.com. Einige Artikel sind aber nur für Premium-Member einsehbar. Ich investiere täglich bis zu 12 Stunden in das Thema Börse. Am häufigsten mache ich Swingtrades (Haltedauer ein paar Tage bis wenige Wochen). Wenn der Markt brummt, lasse ich die Trades laufen. D.h. ich mache vermehrt Positiontrades (Haltedauer wenige Wochen bis 1-2 Jahre). Ich bin hauptsächlich Momentum/Patterntrader. Neben den Swing- und Positiontrades führe ich für meine Premium-Member zwei Langfristdepots, die den Bereich Edelmetalle und sekundäre Sektortrends adressieren.