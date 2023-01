Meine Erfahrung an der Börse erstreckt sich auf ca. 20 Jahre, wobei ich seit etwas mehr als 10 Jahren aktiv an der Börse handle. Basisprodukte sind dabei Aktien, Fonds und ETF. Allerdings beobachte ich Themen wie Optionen und Krypto - jedoch ohne dabei momentan ein erfolgsversprechendes Invest abzuleiten. Grundsätzlich verfolge ich einen konservativen Ansatz, dies bedeutet niedriges Risiko und kein übermäßiges Traden. Ziel ist hierbei langfristiges Wachstum, im Idealfall unter Nutzung dividenden-/ausschüttungsstarker Produkte. Im Hinblick auf die Zukunft werden Themen mit entsprechender Perspektive in meinen Überlegungen / meinem Portfolio berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere erneuerbare Energien, Mobilitätswende und die demographische Entwicklung. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre