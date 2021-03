Ich habe während meiner Banklehre 1982 meine ersten Aktien gekauft, damals VW, und ein halbes Azubigehalt investiert. Nach wenigen Monaten habe ich meine Aktien mit einem kleinen Gewinn wieder verkauft und das Geld neu in andere Aktien angelegt. Mit kleineren Beträgen bin ich so nach und nach auf den Geschmack gekommen und bis heute dem Aktienmarkt treu geblieben. Kurzfristige Prognosen sind immer unsicher, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Mittel- bis längerfristig hat sich die Aktienanlage aber seit vielen Jahren bewährt. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt zum Aktienkauf, aber sehr wohl beim Verkauf. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man das in Aktien angelegte Geld nicht kurzfristig benötigt. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität