Mein Name ist Lars Günther und ich freue mich hier in der Community zu sein. Die Börse ist für mich eine Parallelwelt zu meinem Hauptjob als Kalkulator. Es machte mir schon immer Spaß mit Zahlen zu jonglieren. Mit der Börse habe ich während meines Studiums im Jahr 2001 begonnen und bis heute fortgeführt. Über die Jahre habe ich verschiedene Strategien entwickelt. Wichtig ist mir immer eine ausgewogene Streuung aller Investments mit ständiger Überprüfung der Chance/Risikoverhältnisse. Da ich in der Regel viele (ca. 20-30) Einzelaktien besitze, konzentriere ich mich in erster Linie auf den Gesamtmarkt, gepaart mit den Trends der Einzelaktien und Chartanalyse im kleinen Stil (Trendkanal/Widerstands- und Unterstützungslinien). Dividendentitel sind aus meiner Sicht bei aktiv gemanagten Depots nebensächlich und finden bei der Auswahl keine Berücksichtigungen. Ich hoffe mein Depot und meine Handelsstrategien sind von Interesse und würde mich freuen neue Kontakte zu finden. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität