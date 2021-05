DividendenDrake

Hallo Wikifolio-Community, mein Name ist Hans und ich bin hier mit dem Nickname "Dividrake" vertreten. Ich bin 25 Jahre und studiere derzeit an der Universität Leipzig Politikwissenschaft. Nachdem ich nun bereits seit 4 Jahren auf dem Aktienmarkt aktiv bin und meine Passion darin entdeckt habe wollte ich nun mit Wikifolio mich selbst mal etwas mehr austesten und natürlich den täglichen Input der Community und von Profitradern erkunden. Ich selbst bin logischerweise mit 4 Jahren Erfahrung noch kein Börsenveteran. Dennoch habe ich meiner Einschätzung nach schon viele Erfahrungen sammeln können. Ich habe Lehrgeld gezahlt, Glückgriffe gehabt aber auch smarte Entscheidungen getroffen und mit Corona meinen ersten Crash hautnah miterlebt. Mittlerweile verfolge ich eine klare Strategie und habe eine klare Vorstellung wie meine nächsten Schritte aussehen sollen. Kurz zu meiner Strategie: Da ich noch mitten in meinen zwanziger Jahren stecke, ging es mir bei meiner Strategiefindung wie wahrscheinlich vielen anderen meiner Generation und ich habe mir die Frage gestellt: Wie sichere ich mich fürs Alter ab und schaffe mir finanzielle Freiheit? Dabei habe ich für mich Buy&Hold mit Dividendenwerten als optimale Lösung identifiziert. Ich finde einfach den regelmäßigen Cashflow der sich für mich daraus ergibt toll. Er schafft mir Optionen die man nur mit seinem reinen Gehalt oder dem Geld auf dem Girokonto einfach nicht erreichen kann. Darüber hinaus bin ich dabei mir neben meinem Dividendenportfolio noch ein Future-Portfolio aufzubauen, in welchem ich auf Werte baue die unsere Welt zukünftig stark beeinflussen werden. Hierzu werde ich mich im laufe der Zeit sobald ich eine genauere Strategie herausgearbeitet habe äußern. mehr anzeigen

