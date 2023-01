Erfahrungen im WP-Bereich/Krypto: Aufgrund meiner Ausbildung zum Bankkaufmann bin ich bereits seit 2014 in Fonds investiert. 2017 habe ich mein Portfolio durch kleinere Aktien-Positionen erweitert. Mit dem Corona-Crash 03/2020 habe ich den Aktien-Anteil zum Hauptbestandteil meines Depots ausgebaut. Ende 2020 habe ich erste Erfahrungen im Kryptobereich gesammelt mein Portfolio mit Kryptowährungen erweitert. WP und Krypto im Alltag: Durch meine Tätigkeit im Wertpapier Backoffice einer regionalen Bank bin ich täglich mit Kursen, Nachrichten und aktuellen Informationen konfrontiert. Ebenso zeitintensiv sind die eigenen Recherchen und Analysen im Bereich Kryptowährungen. Bisherige Erfolge: Zu meinen eigenen Handelserfolgen, zählen der "richtige" Einstieg in Aktien 03/2020 (Corona) sowie der Einstieg 12/2020 in Kryptowährungen. Dadurch war mein Gesamtportfolio teilweise 600% im Plus. Das investierte Geld konnte ich durch Kursgewinne wieder auszahlen. Aktuelle Marktlage: Ich stehe der aktuellen Marktlage (01/2023) kritisch gegenüber. Der Anstieg ist im Verhältnis zu den - zwar positiven, aber- leichten Verbesserungen der Inflationsdaten, zu stark. Hinzu kommt ein sehr undurchsichtiger Berichtszeitraum für Q4 2022 sowie auch für Q1/2023, Zinsschritte der FED und EZB. Ich denke, dass wir erst Mitte des Jahres oder auch Ende Q3 mit nachhaltigen Anstiegen rechnen können. Zeitliche Investition: Ich möchte mich hier selbst herausfordern und meine Strategie testen. Aufgrund meines täglichen Tuns kann ich keine genaue Angaben zum zeitlichen Aufwand treffen. Jedoch werde ich stets mit besten Wissen und Gewissen auf aktuelle Informationen reagieren. mehr anzeigen

