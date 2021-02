Aktien-Investments sind meine grosse Leidenschaft. Bereits während meiner Jugend habe ich erste Aktien-Titel gehandelt, an Trading-Games mitgemacht und «The Intelligent Investor» von Benjamin Graham gelesen. Mein Finanzwissen erwarb ich im Masterstudium «Banking and Finance» an der Universität St. Gallen (HSG). Nach meinem Studium habe ich unter anderem bei einer Schweizer Grossbank im «Equity Research» gearbeitet sowie bei einer Globalen Unternehmensberatung im «Valuation & Financial Modelling» Team. Durch diese Tätigkeiten konnte ich mir ein vertieftes, praktisches Wissen im Bereich Unternehmensbewertung / Finanzanalyse aneignen. Parallel dazu habe ich die Ausbildung zum «Chartered Financial Analyst» abgeschlossen und bin seit 2018 CFA chartholder. Gegenwärtig bin ich selbständig tätig und berate diverse Start-ups in Finanzfragen. Daneben absolviere ich ein Doktoratsstudium, wobei ich mich mit Momentum Strategien auseinandersetze. In meinen Anlagestrategien kombiniere ich denn auch Momentum-Strategien mit Fundamental-Analysen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre