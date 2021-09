DominikLey

Ich beschäftige mich seit etwa 10 Jahren mit der Börse und bilde mich permanent weiter. Die sinnvollste Investition die man in meinen Augen tätigen kann, ist die Investition in Wissen. Privat habe ich mehrere Depots aufgebaut, in denen ich verschiedene Strategien umsetze. Jedes einzelne dieser Depots hat ein ganz klares Regelwerk, welches tunlichst genau eingehalten wird. Hier in Wikifolio möchte ich meine Erkenntnisse und Fähigkeiten, die ich in der Vergangenheit gewonnen habe und zukünftig gewinnen werde, entsprechend einbringen. Die Tatsache, dass ich mir hier bei der Handelsidee alles offengehalten habe, hängt damit zusammen, dass ich mich an die Handelsidee halten muss, diese jedoch im Nachgang nicht mehr ändern kann. Veränderungen sind aus meiner Sicht jedoch wichtig, gerade dann, wenn man neue Erkenntnisse erlangt hat, die einen noch besser machen. Damit ich diese auch in meinem Wikifolio einsetzen kann, habe ich die Handelsidee offen gehalten. Disclaimer: Alle Aktivitäten, die ich hier im Wikifolio durchführe, sind KEINE Kaufempfehlung. Generell gebe ich keinerlei Kaufempfehlungen ab und führe auch KEINE Beratungen durch. Nicht alle Werte, die ich hier im Portfolio halte, halte ich auch zwangsläufig in meinem Depot. Mein Wikifolio Portfolio hingehen halte ich sehr wohl in meinem Depot. Das Handeln an der Börse ist immer mit einem Risiko verbunden. Es kann im schlimmsten Fall in einem Totalverlust enden. Ich persönlich übernehme KEINERLEI Haftung. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre