Albrecht Fischer

Ich handle seit ca. 20 Jahren mit Wertpapieren. Auf der wikifolio-Plattform trete ich mit dem Motto "Erfolgreich Anlegen in Super Trends (EAST) an.+++ Erfahrungen habe ich als Depotmanager und Geschäftsführer eines Investmentclubs gesammelt. Die niedrige Verzinsung des Geldes und die unzureichend Bankberatung hatten mich bewogen die Geldgeschäfte in die eigene Hand zu nehmen. Ich handle vorwiegend Aktien, aber auch trendstarke ETF und Zertifikate gehören zu den Depotbausteinen. Der +++"AKI-Aktienklimaindikator" +++ist ein vorauseilender Indikator, der die +Investrate des WIKIFOLIO + und auch meiner privaten Anlagen vorgibt. ++ Wichtige Unternehmensdaten habe ich in einer Datenbank zusammengefasst, Neben der Chartanalyse, die zum Auffinden von Trendwerten dient, beachte ich die Fundamentaldaten der Unternehmen. Zur Absicherung können Stoppmarken gesetzt werden oder das Handelssystem sorgt für die Verkaufssignale. Die Ichimoku Wolkenchart-Indikatorentechnik nutze ich in verschiedenen Zeitfenstern. In schwierigen Börsenphasen kann die Investquote der Wikifolio stark reduziert oder mit Short-ETF abgesichert werden. Ergänzend sei gesagt, dass ich persönlich in die von mir gemanagten WIKOFOLIO's mit eigenem Geld investiert bin. Die Positionen der WIKIFOLIO's sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. +++Weitere eigene Blogs, finden sie bei: - Facebook : https://www.facebook.com/east99.de/ Die Blogs geben Empfehlungen und Einschätzungen der Börsenlage für die WIKIFOLIO-Investoren. Börsentäglich erfolgt mit der Ichimoku-Analyse die Einschätzung des Trends des deutschen Aktienindex DAX und vieles mehr.