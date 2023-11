Robert Jöhring

Ich bin seit über 12 Jahren an der Börse und mein Kollege ist schon lange in der IT tätig. Zusammen bauen wir das Echoloot-Programm, das Aktien automatisch und immer aktuell, nach verschiedenen Systemen (Value von Graham, Growth von Fisher, beides von Buffett/Munger, oder makroökonomiebasiert bewertet. Alle diese Informationen testen wir ca. 250 Jahre in die Vergangenheit, um das Depot in verschiedenen Phasen zu testen (+-Inflation, +-Wachstum), die Idee dazu haben wir von Ray Dalio entliehen. Hier also ein auf Korrelationen basiertes Depot. Viel Spaß damit! RJ mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre