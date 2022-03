Dr. Jan Hendrik Scheff

Um die Ernsthaftigkeit und Seriosität meines Wikifolios zu unterstreichen handle ich das Portfolio real mit 100.000€ meines Privatkapitals. Auf www.echtgeld-depot.de kann sich der interessierte Anleger über meine Markteinschätzungen, strategische Positionierungen und Transaktionen informieren. Meine Erfahrung in den Kapitalmärkten reicht über 25 Jahre zurück und wurde fortlaufend zu Expertenwissen ausgebaut. Ich habe in dieser Zeit sämtliche Handelsstrategien betrieben, vom Daytrading über vollmechanische Handelssysteme bis zum Value-Investing sowie auch als Analyst publiziert. Meine zweite große Leidenschaft gilt der Kardiologie, ich bin Spezialist für Herzrhythmusstörungen (Elektrophysiologe). Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität