Jonas Weber

Ich habe Geologie mit einem Schwerpunkt auf Lagerstättenkunde studiert und nachfolgend im Bereich Bergbau promoviert. Während meines Studiums haben mich besonders Erzlagerstätten interessiert. Seit mehreren Jahren investiere ich auch in diesem Bereich. Anfangs habe ich mich hauptsächlich mit Explorationsprojekten im Gold Bereich beschäftigt. In den letzten Jahren habe ich meinen Schwerpunkt in Richtung Rohstoffe für nachhaltige, grüne Energieversorgung verschoben. Das heißt für mich, ich habe mich mich viel mit Kupfer, aber auch mit Batterierohstoffen wie Kobalt oder Nickel beschäftigt. Auf mittelfristige bis lange Sicht bietet der Kupfermarkt meiner Meinung nach gute Aussichten. In den kommenden Jahren ist von einem steigenden Kupferbedarf, durch Veränderungen im Energiesektor zu rechnen, und dies bei gleichzeitig fallenden Gehalten in vielen großen Kupferminen. Somit ergibt aus meiner Sicht zukünftig ein großer Bedarf an neuen Kupferbergwerken, die in Produktion gebracht werden müssen. Als weiterer Punkt für meine Anlagestrategie ist zu nennen, dass gerade in der jetzigen Zeit, vorallem unter dem Gesichtspunkt der Finanzpolitik der Zentralbanken und der stark ansteigenden Staatsverschuldungen weltweit meiner Meinung nach Gold und Silber als Anlageformen eine hohe Bedeutung zukommt. Mit diesen Aussichten für die Entwicklung der Märkte versuche ich schwerpunktmäßig in diesen Rohstoffbereichen nach geeigneten Aktien zu suchen. Dies können bereits produzierende Bergbauunternehmen sein, Unternehmen die zeitnah neue Bergwerke in Produktion bringen, oder Unternehmen die derzeit qualitativ hochwertige Lagerstätten erkunden. mehr anzeigen

