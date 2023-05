EdmundInvest

Seit ca. 30 Jahren bin ich an der Börse aktiv. Angefangen habe ich mit dem Templeton Growth Fund. Danach startete ich mit Aktien, genauer gesagt mit 1 Aktie: Nokia. Diese verkaufte ich nach ein paar Wochen mit >20% plus um davon Deutsche Bank Aktien zu kaufen. Wieder nach ein paar Wochen konnte ich auch diesen Titel mit >10% verkaufen. Meine Leidenschaft für Aktien war geweckt. Während der ersten 7 Jahre hatte ich eine Rendite von >20% pro Jahr. Übermütig durch den Erfolg kam nun eine Phase mit hohem Risiko. Wertpapierkredite, Handel mit Optionsscheinen und risikoreiche Aktien führten zu einer Halbierung meines privaten Depots in den folgenden 2-3 Jahren. Daraus folgte eine Phase der Besinnung und Neuausrichtung auf solide Aktien, die dennoch gutes Steigerungspotential haben: Value-Aktien. Diesen Ansatz verfolge ich nun seit ca. 20 Jahren. Für die Zukunft erwarte ich zwar eine niedrigere durchschnittliche Rendite des Gesamtmarktes. Jedoch wird es immer wieder günstige Gelegenheiten und Branchen geben, die Renditen über dem Durchschnitt ermöglichen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre