energyresearch

Zum Aktienhandel bin ich über den derzeitigen Trading-Aufschwung gekommen. Ich habe meine erste Aktie quasi im tiefsten Punkt der Corona-Krise gekauft und bin seitdem überzeugt, dass es nur richtig ist am Erfolg der AGs teilzuhaben. Ich bin als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschung tätig und beschäftige mich intesiv mit zukünftigen Trends. Dabei spielt vor allem der zukünftige Energiemarkt eine entscheidende Rolle. In der Dynamik des Energiemarktes gilt es gesetzliche Rahmenbedingungen abzuwägen, den Entwicklungsstand einzuschätzen und den Status von einzelnen Firmen und ihren Beitrag zum Wandel einzustufen. Dabei helfen mir meine kontinuierlichen Teilnahmen auf kleineren und größreren Tagungen und Kongressen, sowie mein daily-business in der Energieanlagenforschung. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität